UI tingkatkan potensi BUMDes lewat pengembangan wisata Pantai Bungin

"Kami berkesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat pada BUMDes Bakti Maju Mandiri yang memiliki kegiatan usaha Pariwisata Pantai Bungin," kata Ketua Tim Pengabdi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Ima Mayasari di Jakarta, Kamis.

Dia menilai kegiatan ini sebagai langkah awal untuk revitalisasi kelembagaan BUMDes terutama dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Adapun beberapa langkah penting yang dapat dilakukan dalam revitalisasi kelembagaan BUMDes antara lain pentingnya badan hukum BUMDes, penyusunan AD/ART, Peraturan Desa terkait BUMDes, diseminasi praktik terbaik dunia usaha dan BUMDes, dan penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMDes.

Diharapkan BUMDes Bakti Maju Mandiri mampu menjadi BUMDes yang terdaftar dalam Sistem Informasi Desa sehingga dilakukan pembinaan dan pengembangan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara umum dan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.

Selanjutnya BUMDes Bakti Mandiri dapat dikembangkan untuk memperluas strategi pembinaan melalui pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan usaha.

