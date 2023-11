Uhm Jung Hwa Ngamuk Usai Disebut Habiskan 35 M Demi Jaga Kecantikan

Selebriti WowKeren - Uhm Jung Hwa mengamuk karena akun yang meniru dirinya dan adanya informasi palsu. Tak main-main, aktris"Doctor Cha" itu dituduh menghabiskan 3 miliar won (sekitar Rp35 miliar) untuk perawatan wajah.

Pada Senin (30/10), Jung Hwa melalui unggahan Instagram Story meminta penggemarnya untuk hati-hati karena ada akun palsu. Sambil menunjukkan akun palsu itu, ia menyampaikan kemarahan karena namanya diseret untuk mempromosikan investasi saham.

Dalam tangkapan layar Jung Hwa, ada informasi berbunyi,"Saya penyanyi-aktris Uhm Jung-hwa, tahun ini berusia 54 tahun. Saya menjaga kecantikan wajah berkat manajemen kecantikan. Saya telah menginvestasikan lebih dari 3 miliar won untuk kosmetik, tetapi saya tidak dapat menutupi biaya tersebut dengan penghasilan sehari-hari Saya kebanyakan mencari nafkah melalui investasi saham." BACA JUGA... headtopics.com

Sekitar tahun 2000-an, Jung Hwa mulai fokus pada akting. Namun sebelumnya, ia mulai menjajal dunia seni peran pada awal 1990-an. Setelah muncul di"Doctor Cha", Jung Hwa juga membintangi film"Miss Fortune". Kakak Uhm Tae Woong itu berperan sebagai ibu yang putrinya menyusup ke rumah seorang pialang aset budaya dengan kekayaan miliaran won.

