Ubud Bali and Cameron Highlands Listed as Most Beautiful Places in the World

Conde Nast Traveler, a renowned travel magazine from the United States, has released a list of '51 Most Beautiful Places in the World' on October 31, 2023. Among the dozens of tourist destinations, Ubud Bali secured its place there. In its description, it is written, 'Although Ubud is very crowded, this area is only a few minutes away from dozens of ancient villages and peaceful rural landscapes.

Rent a motorbike or bicycle at your hotel and explore the countryside, orange groves, and rice fields.' According to the publication, all of these are maintained by farmers who have been preserving the terraces for thousands of years, just like previous generations. The magazine reviews stunning places around the world in alphabetical order, not ranking them. From Southeast Asia, there is also Cameron Highlands, Malaysia. 'Located in the state of Pahang, this 275 square miles (712 square kilometers) area is home to the largest tea plantations in the country,' they said





🏆 4. liputan6dotcom » Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Argentina U-17 nikmati fasilitas latihan milik Bali United di BaliTimnas Argentina U-17 setibanya di Indonesia, Rabu (1/11), kini telah berada di Bali untuk melakoni persiapan menjelang gelaran Piala Dunia U-17 2023, 10 ...

Sumber: antaranews - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Selebgram Buang Bayi di Bandara Ngurah Rai Bali, Motif Tersangka Bikin BergelengJPNN.com : Pengakuan selebgram perempuan membuang bayi di Bandara Ngurah Rai Bali, Bali, bikin geleng kepala.

Sumber: jpnncom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Jumlah Dapil dan Kursi DPRD Bali Tetap, Alokasi Kursi DPRD Bali Berpeluang BerubahKPU Provinsi Bali memastikan jumlah dapil di Bali dalam Pemilu 2024 tetap sebanyak sembilan dapil. Namun, alokasi kursi anggota DPRD Bali diperkirakan berubah karena perubahan DAK2.

Sumber: hariankompas - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Pemprov Bali Apresiasi Kejati Bali Ungkap Pungli Jalur Fast Track ke Turis Asing Berita Pemprov Bali Apresiasi Kejati Bali Ungkap Pungli Jalur Fast Track ke Turis Asing terbaru hari ini 2023-11-17 11:38:36 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Prediksi BRI Liga 1: Bali United vs Persita Tangerang 30 Oktober 2023Prediksi Bali United vs Persita Tangerang, Skor Bali United vs Persita Tangerang, Jadwal Bali United vs Persita Tangerang, susunan pemain Bali United vs Persita Tangerang

Sumber: Bolanet - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Siaga Darurat Kekeringan, Pemprov Bali Distribusikan 782.900 Liter Air Bersih ke 117 dusun di Bali Berita Siaga Darurat Kekeringan, Pemprov Bali Distribusikan 782.900 Liter Air Bersih ke 117 dusun di Bali terbaru hari ini 2023-10-28 21:58:56 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »