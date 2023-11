UBS Optimus Foundation and Swiss Re Foundation Support Nature-Based Startups

UBS Optimus Foundation and Swiss Re Foundation provide funding support to Terratai, a venture builder to promote investment in nature-based startups. The funding of USD 2 million will be used to implement programs in Indonesia, with the potential to expand to Southeast Asia. The funding will focus on the development and growth of startups supported by Terratai, which can demonstrate measurable impact on nature conservation and biodiversity.





