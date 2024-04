Turnamen Bulu Tangkis di Indonesia Batal Digelar karena Venue Tidak Memadai

Sempat muncul kabar bahwa turnamen itu batal digelar di Indonesia Area karena biaya sewa yang besar. Ternyata, alasan sebenarnya adalah bahwa venue berkapasitas 16 ribuan penonton itu belum memadai untuk menggelar turnamen bulu tangkis."Jadi untuk ridging sendiri kami itukan untuk massang lampu di atas harus make ridging yang nembak dari atas.

Ridging tersebut sebenarnya tidak berat, seperti di Istora bisa dan kami pernah pasang juga di ballroom untuk kompetisi di bali itupun bisa," kata Armand Darmadji. "Mungkin karena (Indonesia Arena) dibangun ada kepentingan lain di strukturnya tidak bisa menopang keperluan kami untuk ridging yang dipasang lampu di atas seberat 6 ton tidak bisa dipasang."Sebenarnya tidak terlalu berat karena ridging-nya sendiri beratnya 2 ton, hanya lampu tambahan 4 ton dan itupun menurut kami masih dalam taraf yang wajar. Mungkin (Indonesia Arena) dulu dibangun cepat untuk FIBA, jadi mungkin ada yang tidak terhitung. Itu asumsi kami ya," jelasny

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



VIVAcoid / 🏆 3. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Skuad Indonesia turun di tiga turnamen bulu tangkis pekan iniSkuad Indonesia akan turun di tiga turnamen bulu tangkis dunia dengan berbagai level, yang bergulir sepanjang pekan ini, yakni di tanggal 12-17 Maret ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Daftar Turnamen Bulu Tangkis BWF pada Maret 2024: Jangan Lupa Dukung Indonesia!Jadwal lengkap turnamen bulu tangkis BWF pada Maret 2024.

Sumber: Bolanet - 🏆 20. / 63 Baca lebih lajut »

PBSI: Sudah Saatnya Indonesia Punya Stadion Pertandingan Khusus Bulu TangkisJelas (ada harapan Indonesia miliki venue pertandingan bulu tangkis), harapan itu sudah lama, kata Ricky Soebagdja.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Alasan Indonesia Arena Dipilih Jadi Venue Red Sparks Vs Indonesia All StarsIndoor Multifunction Stadium (IMS) atau lebih dikenal Indonesia Arena ditunjuk jadi venue laga ekshibisi Indonesia All Stars vs Daejeon Red Sparks.

Sumber: detiksport - 🏆 24. / 59 Baca lebih lajut »

Di Tengah Geliat Prestasi Bulu Tangkis Indonesia, Menpora Canangkan Renovasi Pelatnas Cipayung dan Indonesia ArenaWacana dukungan infrastruktur terhadap dunia bulu tangkis Tanah Air diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Bukan soal Biaya, Ini Alasan Indonesia Arena Gagal Jadi Venue Indonesia Open 2024JPNN.com : Ajang akbar Indonesia Open 2024 tetap digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 4 Juni mendatang

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »