Tunggu Persetujuan Menteri Pertahanan, Israel akan Tutup Al Jazeera

Karhi juga menuduh Al Jazeera mengekspos tentara Israel untuk kemungkinan serangan dari Gaza. Kepada Radio Angkatan Darat Israel, ia mengatakan, “Ini adalah stasiun yang menghasut, yang memfilmkan pasukan di daerah berkumpul .. yang menghasut menentang warga negara Israel.”

Pada pertengahan Oktober, pemerintah menyetujui peraturan darurat yang mengizinkan pemerintah menutup sementara media berita asing, jika pemerintah yakin saluran tersebut membahayakan keamanan nasional.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sebelumnya meminta perdana menteri Qatar untuk membatasi liputan Al Jazeera mengenai konflik tersebut,Al Jazeera dimiliki negara Qatar tetapi mempertahankan independensi editorial.

Perang antara Israel dan Hamas telah menimbulkan banyak korban jiwa bagi para jurnalis – terutama di Gaza, yang dibombardir Israel tanpa henti sejak serangan Hamas. Hingga Rabu, setidaknya 33 jurnalis tewas dalam konflik tersebut, menurut CPJ, termasuk 28 warga Palestina, empat warga Israel, dan satu warga Lebanon.

Organisasi Reporters Without Borders, pada Selasa (31/10), mengajukan pengaduan ke Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan terhadap jurnalis dalam konflik tersebut. Pengaduan itu mencakup delapan wartawan Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Gaza, dan satu wartawan Israel yang terbunuh pada 7 Oktober ketika meliput serangan Hamas di kibbutz.

