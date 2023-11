Tuai Banyak Komplain, Polisi Batalkan Tilang Uji Emisi di Jakarta

"Kita melihat situasi kondisi masyarakat saat ini, dan banyak masyarakat yang istilahnya masih butuh sosialisasi lagi," ungkapnya Latif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan bahwa dilakukannya razia uji emisi bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi ini sangat efektif untuk memperbaiki kualitas udara.

Menurut Asep, razia uji emisi harus terus digalakkan. Diawali dengan pelaksanaan razia pada September lalu, dan dilaksanakan kembali pada November dengan mekanisme yang sudah disempurnakan. Ia juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan razia uji emisi yang dimulai pada 1 November 2023 ini akan dijalankan secara konsisten dan menyasar lebih banyak kendaraan bermotor yang tak lulus uji emisi."Hingga akhir tahun ini, DLH DKI bersama Polda Metro akan melaksanakan razia uji emisi sebanyak 51 kali dan tersebar di sejumlah titik di 5 wilayah DKI Jakarta," katanya.

Penyebab anggota kelompok Nus Kei berinisial GR (44), ditemukan tewas ditembak oleh kelompok John Kei, diduga karena konflik lama. Hal itu diungkap oleh Polda Metro Jaya. Seorang mertua tega menggorok menantu perempuannya hingga tewas. Mertua yang menggorok menantunya itu bernama Khoiri (52), warga Dusun Blimbing, Desa Pararejo.

Rumah sewa Kertanegara, tepatnya Nomor 46, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan setelah disebut menjadi tempat rehat sementara Ketua KPK Firli Bahuri. Begini faktanya Setiap tanggal 31 Oktober banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia merayakan Halloween. Buya Yahya mengatakan bahwa Halloweeen bukan tradisi umat Islam.

