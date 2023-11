Transformasi Visual Karina aespa Diibaratkan ke 4 Hewan

"Wow, Karina benar-benar banyak berubah," tulis A di judul post Pann Nate yang kini viral, Rabu (1/11)."Aku lihat gif ini dan aku sejujurnya penasaran bagaimana cara dia berubah sebanyak itu," lanjutnya.

BACA JUGA... Knetz berpendapat kalau Karina menjadi berbeda karena jenis makeup yang digunakan. Sedang, wajah Karina sebenarnya tidak mengalami perubahan apa pun. "Bagaimana dia bisa membuang wajah ikan itu?" kata salah seorang Knetz."Kalau dilihat, bentuk mata, hidung, mulut, dan wajahnya sama keke jadi dia lebih cantik setelah merawatnya," terang lainnya."Bentuk alisnya yang berubah dan makeup, terus lensa kontak juga," jelas lainnya.

Sementara itu, publik Korea memang mengelompokkan visual dengan mengibaratkan hewan. Misalnya "visual rusa" seperti Yoona Girls' Generation, Minho SHINee, sampai Sullyoon NMIXX.

Perbincangan terkait Karina ini bermula dari seorang Knetz (A) di komunitas online yang menyoroti visual sang idol di iklan Hyundai bersama Kai EXO. A mengaku terkesima dengan perubahan Karina dalam waktu 3 tahun.

Sumber: Pann Nate Pada kolom komentar, Knetz menyebutkan kalau Karina juga mempunyai vibes visual"ikan" di awal debut. Sebelumnya, leader aespa ini terkenal mempunyai wajah"ular". Ada pula yang menyebutkan ia mempunyai visual"kucing". Saat ini, Karina dianggap mempunyai visual"anak anjing".

Sumber: Pann Nate Makeup yang dipilih sekarang dinilai sangat cocok untuk idol kelahiran tahun 2000 itu. Sehingga, visualnya semakin terlihat cantik dibandingkan sebelumnya.

