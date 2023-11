Tokopedia Meluncurkan Fitur Baru untuk Belanja Online Lebih Hemat

Untuk terus mengakomodasi tingginya animo masyarakat dalam belanja daring atau online, Tokopedia meluncurkan dua fitur baru, yaitu ‘Multiple Product Search’ atau ‘Cari Sekaligus’, dan ‘Buy More Save More’ atau ‘Beli Banyak Lebih Hemat’. Fitur baru ‘Multiple Product Search’ atau ‘Cari Sekaligus’ memungkinkan masyarakat belanja online lebih hemat dari sisi waktu maupun ongkir.

“Lewat fitur ini, masyarakat bisa mencari lebih dari satu produk secara bersamaan, dan mendapatkan rekomendasi pilihan toko yang menjual semua produk tersebut secara sekaligus. “Alhasil, proses belanja online menjadi hemat waktu karena tidak perlu mencari secara manual satu per satu, dan hemat ongkir karena hanya dikenakan dari satu toko saja; bahkan bisa gratis atau bebas ongkir,” jelas Product Manager Senior Lead Tokopedia, Hefrian Syah dalam siaran pers yang diterima Cantika, Selasa, 21 November 202





