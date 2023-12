Tokopedia Beauty Awards 2023 Umumkan 32 Produk Terbaik

TOKOPEDIA kembali menghadirkan ajang penghargaan tahunan Tokopedia Beauty Awards 2023 dengan mengumumkan 32 produk terbaik dari pelaku usaha kecantikan dan perawatan tubuh versi pilihan masyarakat. Tokopedia Beauty Awards memiliki lima kategori di antaranya perawatan wajah, perawatan tubuh, alat kecantikan, make up dan bibir, serta brand terbaik sepanjang 23 Oktober-19 November 2023.

Vice President of Physical Goods Tokopedia, David Kartono, menjelaskan ajang penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi produk kecantikan dan perawatan tubuh pilihan masyarakat Indonesia sejak 2020





