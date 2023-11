TNI AD Establishes Paud School in Papua

TNI AD from Satgas Yonif 125 SMB establishes a Paud school in Kampung Sahapikiya, Venaha District, Mappi Regency, South Papua Province. Showing concern for early childhood education, TNI AD from Satgas Yonif 125 SMB establishes a Paud school in Kampung Sahapikiya, Venaha District, Mappi Regency, South Papua Province. It is not easy to change the habits of young children who are accustomed to following their parents' work, such as hunting, fishing, and farming while playing.

However, early childhood education is the right time to prepare children to grow and develop, so that they have optimal readiness to enter primary education in the future. Slowly, TNI from Satgas Yonif 125 SMB moves to villages to invite children to participate in learning and playing activities together. In addition, TNI also provides understanding to parents about the importance of early childhood education

