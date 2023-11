Tips dari Google Agar Baterai Android Lebih Tahan Lama

Anda harus membuat ponsel secara otomatis mati saat tidak digunakan. Saat layar mati maka konsumsi daya yang digunakan akan makin sedikit.Anda juga perlu mengurangi kecerahan layar. Sebab makin terang layar, maka akan mengonsumsi energi yang semakin banyak atau menguras baterai HP.

Layar yang agak redup dapat memperpanjang masa pakai baterai. Jadi turunkan kecerahana, termasuk saat berada di tempat yang tidak terang benderang.Sejumlah HP dilengkapi dengan kemampuan mengatur kecerahan layar yang berubah secara otomatis bergantung pada pencahayaan sekitar. Pengaturan ini akan menyesuaikan kecerahan bergantung pada lingkungan sekitar.

Namun bagi mereka yang menggunakan HP dengan kondisi pencahayaan stabil bisa mengaturnya secara manual. Karena mungkin ini bisa jadi opsi terbaik untuk pengguna tersebut.Suara atau getaran keyboard akan mengaktifkan mekanisme umpan balik haptik perangkat. Sayangnya mekanisme ini butuh energi untuk bisa berfungsi. Jadi mematikan mode suara dan getaran pada keyboard bisa menghemat baterai pada HP.Cara lain yang perlu dilakukan adalah mengelola aplikasi dalam HP.

Mengaktifkan fitur akan membantu mengurangi konsumsi baterai. Termasuk membuat HP beroperasi lebih efisien dan memperpanjang masa pakai baterai.Pengguna memiliki banyak akun, termasuk email, media sosial serta layanan lainnya. Sayangnya akun tersebut bisa memperbatui dan menyinkronkan data secara otomatis hingga menguras daya baterai.

Jadi baiknya hapus akun yang tidak digunakan. Caranya dengan masuk ke Settings >Password and account, pilih akun yang ingin dihapus dan klik tombol Remove Account.HP Android sekarang telah dilengkapi dengan tema gelap atau dark theme. Tampilannya akan berubah menjadi lebih gelap dari yang sebelumnya terang dan penuh warna.

