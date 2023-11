Tips Ampuh Pakaian Cepat Kering di Musim Hujan

Pakaian yang lembap dan basah bisa memicu pertumbuhan jamur dan bakteri sehingga tidak baik untuk kesehatan. Namun, jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengeringkan pakaian dengan cepat dan efisien di musim hujan, lho!

Melansir Lifestyle Clotheslines, Senin (30/10/2023), ada beberapa tips ampuh agar pakaian cepat kering di musim hujan sekali pun.Langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk memastikan pakaian kering lebih cepat adalah dengan memaksimalkan putaran mesin pengering pakaian. Proses ini akan membantu menghilangkan sebanyak mungkin air dari pakaian sebelum kamu menjemurnya.

Selain mengandalkan mesin pengering, kamu juga bisa mencoba metode manual, seperti memeras atau memutar pakaian dengan tangan, melilitnya dalam handuk, atau bahkan menggunakan salad spinner untuk menghilangkan kelebihan air.Selama musim hujan, menjemur pakaian di dalam ruangan menjadi pilihan yang lebih praktis. Beberapa teknik efisien yang bisa kamu terapkan adalah sebagai berikut.

Pastikan untuk meletakkan pakaian secara rapi di atas jemuran ini untuk memastikan udara bisa bersirkulasi dengan baik sehingga bisa mempercepat proses pengeringan.Menggantung pakaian kecil di gantungan kaus kaki bisa membantumu mempercepat proses pengeringan tanpa memakan banyak tempat. Pastikan untuk memberi cukup ruang antara setiap pakaian agar udara bisa mengalir dengan baik.Menggunakan hanger atau gantungan baju juga bisa membantumu mempercepat proses pengeringan pakaian.

