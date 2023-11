Tinggalkan Klub Jepang, Abraham Damar Grahita Ungkap Alasan Terima Pinangan Satria Muda

Karena kasus hukum tersebut pula, Abraham sempat melewatkan kesempatan bermain sebagai skuad Timnas Basket Indonesia di beberapa ajang internasional. Abraham tidak bisa memperkuat skuad Timnas Indonesia pada kompetisi olahraga di Asia Tenggara yaitu SEA Games 2023 Kamboja dan Asian Games 2022 Hangzhou China.Bahkan pada Indonesia International Basketball Invitational 2023 yang merupakan ajang uji coba Indonesia Arena sebelum Piala Dunia FIBA 2023, Abraham hanya menonton Timnas Indonesia di bangku penonton.

"Pada periode tersebut saya mulai berpikir melupakan bola basket. Namun karena saya orangnya kompetitif, jadi mengambil tawaran dariadalah yang paling masuk akal. Untuk tetap bermain di bola basket Indonesia dan menjadi juara di Indonesia," kata Abraham.

Kesepakatan kerja sama dengan Satria Muda dilakukan langsung bersama General Manager Riska Natalia Dewi dan disaksikan Presiden Klub Baim Wong. Hal ini sekaligus meresmikan kepindahan Abraham yang sebelumnya bermain untuk Prawira Harum Bandung.

