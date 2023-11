Timberwolves beri kekalahan pertama pada Nuggets

Nuggets yang pada empat laga sebelumnya tampak perkasa tak terkalahkan dibuat tak berdaya oleh Karl-Anthony Towns dkk di markas Timberwolves Target Center Minnesota, Kamis WIB, dengan skor akhir 110-89.

Bahkan, Nuggets dipecundangi dengan tak diberi kesempatan untuk memimpin atau bahkan sekadar menyamakan kedudukan. T-Wolves dominan dari detik pertama kuarter satu hingga detik akhir kuarter empat dengan keunggulan tertinggi mencapai 23 poin.

"Saya tidak berpikir pendekatan permainan kami tepat. Tim mereka bermain seperti ingin membalas dendam," kata pelatih Nuggets Mike Malone, mengutip laman resmi NBA. Anthony Edwards mencetak 24 poin untuk Wolves dan Karl-Anthony Towns menambahkan 21 poin serta delapan rebound meskipun berada dalam bayang-bayang pertahanan Nikola Jokic.

Timberwolves bermain sangat efektif. Mereka mendapatkan hadiah tembakan gratis sebanyak 27 kali dan 26 bola sukses dieksekusi atau akurasi tembakan 96,3 persen.Sementara Nikola Jokic sang MVP Final NBA 2022-2023 melakukan lima kali kesalahan yang berujung turnover. Meski demikian, dia tetap mencetak double-double dengan 25 poin dan 10 rebound.

Perlu diketahui, dalam lima laga berjalan pada NBA 2023-2024, Jokic sudah mencatatkan tiga kali double-double dan dua triple-double. Permainan buruk dari rekan setim Jokic lainnya yang menjadi alasan Nuggets kalah pada laga ini. Selain big man asal Serbia itu, poin tertinggi Nuggets hanya dicetak oleh Jamal Murray dengan 14 poin.

