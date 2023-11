TikTok menjajaki kerja sama dengan pemain besar e-commerce RI

Kabar media sosial asal China TikTok yang tengah menjajaki kerja sama dengan pemain besar e-commerce RI menjadi perbincangan di pasar. Apakah ini bisa menjadi katalis positif untuk saham emitennya?, Senin (13/11/2023), TikTok disebut telah mengadakan pembicaraan dengan perusahaan e-commerce Indonesia tentang kemungkinan kemitraan, sebulan setelah pemerintah melarang belanja online di platform media sosial.

, TikTok telah berbicara dengan lima perusahaan termasuk unit e-commerce PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT Bukalapak.com (BUKA) dan PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) alias Blibli. "Beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia telah berbicara dengan TikTok," katanya dalam sebuah wawancara, mengutip apa yang dikatakan oleh para eksekutif perusahaan tersebut kepadany

