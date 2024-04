Tiga Pemain Manchester City Absen Saat Menjamu Aston Villa

Tiga pemain Manchester City yakni Ederson, Kyle Walker, dan Nathan Ake akan absen membela tim saat menjamu Aston Villa. Ederson harus ditarik keluar saat City bermain imbang 1-1 dengan Liverpool di Anfield pada 10 Maret setelah kiper asal Brasil tersebut berbenturan dengan Darwin Nunez. Namun, pelatih Josep 'Pep' Guardiola mengatakan ia belum siap menghadapi The Gunners dan sepertinya akan absen lagi saat menjamu Aston Villa.

Untuk Walker, kapten City itu mendapatkan cedera dan terpaksa keluar lapangan saat Inggris kalah 0-1 dari Brasil di Wembley pada jeda internasional, Minggu (24/3/2024

