Thom Haye Speaks about Indonesia's Chances of Qualifying for the 2026 World Cup

Thom Haye speaks about Indonesia's chances of qualifying for the final round of the 2026 World Cup. The Indonesian national team is one step away from qualifying for the third round of the 2026 World Cup Qualifiers in the Asian Zone. Currently, under the guidance of Shin Tae-yong, the team has collected seven points from four matches. This achievement puts the Red and White team in second place in the Group F standings of the 2026 World Cup Qualifiers in the Asian Zone.

The Indonesian national team is four points ahead of Vietnam in the standings. Recently, the Indonesian national team successfully won two matches against Vietnam. They won 3-0 and 1-0 in the two matches held on March 21 and 26, 2024. Thom Haye made his debut in the 3-0 victory against Vietnam at the My Dinh Stadium in Hanoi and recorded 1 assist for Jay Idzes' goal. Thom Haye and his teammates only need one more victory to advance to the next round

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



BolaSportcom / 🏆 31. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Thom Haye Angkat Bicara Soal Peluang Timnas Indonesia ke Putaran Final Piala Dunia 2026Thom Haye angkat bicara soal peluang Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 usai menang atas Vietnam

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Haye Soal Peluang Indonesia Lolos Piala Dunia: Tergantung DrawingThom Haye berbicara soal peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tergantung hasil drawing.

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »

Kebanggaan Ibu Thom Haye Usai Sang Anak Membela Timnas IndonesiaIbu Thom Haye yang bernama Maria Haye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Tampil Mengesankan, STY Beri Nilai Lebih dari 100 untuk Thom Haye Saat Debut Bersama Timnas IndonesiaKalian tahu kondisi Ivar Jenner sedang tidak baik karena dia sakit, Thom menggantikanya di lini tengah.

Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Komentar Thom Haye Usai Debut Bersama Timnas Indonesia hingga Dapat Pujian dari Shin Tae-yongThom Haye akhirnya menjalani debut bersama Timnas indonesia dalam laga melawan Vietnam di lanjutan Grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (26/3/2024) di Hanoi.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Debut Mulus, Thom Haye Nilai Level Timnas Indonesia Berada di Atas VietnamGelandang timnas Indonesia Thom Haye menilai bahwa level skuad Garuda berada di atas Vietnam seusai membawa tim Merah Putih meraih kemenangan.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »