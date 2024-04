Idul Fitri is an important moment for Muslims worldwide. After fasting for a month, Muslims celebrate Idul Fitri as a sign of the end of Ramadan. In addition to the Idul Fitri prayer, there is an important ritual that Muslims must perform before celebrating Idul Fitri, which is the obligatory bath. The obligatory bath of Idul Fitri is a bath performed with the aim of purifying oneself from all sins and mistakes committed during the month of Ramadan.

The obligatory bath prayer of Idul Fitri has different procedures for men and women. The obligatory bath prayer of Idul Fitri is a practice performed by Muslims as preparation for the celebration of Idul Fitri. This obligatory bath is done to cleanse oneself physically and spiritually. In performing this practice, Muslims first perfect their ablution before taking a bath. After that, they recite the obligatory bath prayer of Idul Fitri, as taught by Prophet Muhammad

