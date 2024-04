The Meaning and Significance of Mudik in Indonesia

Mudik is a highly anticipated moment at the end of the month of Ramadan and Eid al-Fitr. Millions of Indonesians embark on a long journey back to their hometowns, reuniting with family and celebrating together. However, mudik is not just a physical journey, it is an emotionally and culturally profound moment for many people. Traffic congestion and fatigue from long travels seem to disappear with the spirit and happiness of reuniting with extended family.

According to the Indonesian Dictionary, the word 'mudik' has two synonymous meanings, which are (sailing, going) to the hinterland and returning to the village or hometown during Eid. Quoted from pssat.ugm.ac.id, there are various interpretations of the meaning of the word mudik. Some say that the word mudik comes from the Arabic word 'al-aud' which means to return

