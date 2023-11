PROPERTI masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Data dari Indonesia Property Market Report Q2 2023 menunjukkan tingkat permintaan properti baik rumah tapak maupun apartemen mengalami kenaikan. Permintaan rumah tapak mengalami kenaikan sebesar 14,5%, sementara kenaikan permintaan apartemen sebesar 13,4%. Properti menjadi salah satu instrumen investasi yang aman dan dikenal antiinflasi, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih optimal.

Dana investasi pun aman dan akan terus berkembang. Menjawab permintaan masyarakat atas kebutuhan properti, baik untuk hunian maupun investasi, Sinar Mas Land menghadirkan The Future of Living Expo, pengalaman baru berbelanja properti dengan beragam pilihan promo yang menarik. Berkolaborasi dengan Tokopedia, The Future of Living Expo juga dimeriahkan beragam kegiatan seperti home and living exhibition dari Vivere, Samsung, Modena, Debellin Wine & Spirit Co, wine shop & tasting, city driving test mobil listrik Ioniq dan mobil SUV Palisade Hyundai, serta food bazar dari beragam tenan





