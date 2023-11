The Fed Tahan Bunga Acuan, Pasar Keuangan RI Pesta Pora

Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati mengatakan keputusan The Fed menahan suku bunga menjadi sentimen positif untuk pasar domestik. IHSG dan rupiah hari ini dibuka di zona penguatan pada awal perdagangan. Secara sektoral, hampir semua menguat khususnya properti dan teknologi.

Selengkapnya saksikan dialog Shinta Zahara bersama Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati di Program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (02/11/2023).

The Fed Tahan Suku Bunga, IHSG & Rupiah Berbalik Menguat

The Fed Tahan Suku Bunga, Kabar Baik Bagi Ekonomi RI?

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis berpeluang bergerak menguat terbatas seiring bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed mempertahankan suku bunga.

IHSG dibuka menguat 54,75 poin atau 0,82 persen ke posisi 6.697,17, sementara Indeks LQ45 naik 11,83 poin atau 1,35 persen ke posisi 890,71

Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed kembali mempertahankan suku bunga acuan untuk kedua kalinya pada kisaran 5,25%-5,50%.

Pada perdagangan kemarin, Rabu (1/11/2023) nilai tukar rupiah melemah 0,21% ke posisi Rp15.930/US$.

