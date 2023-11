The Beatles Merilis Lagu Baru dengan Suara John Lennon yang Dikembangkan dengan Kecerdasan Buatan

The Beatles telah merilis lagu baru yang menampilkan suara mendiang John Lennon yang dikembangkan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Lagu tersebut juga menampilkan bagian-bagian yang direkam oleh anggota yang masih hidup, yaitu Paul McCartney dan Ringo Starr, serta mendiang George Harrison. Lagu ini berhasil menduduki peringkat teratas di Inggris dan menjadi lagu ke-18 Beatles yang mencapai posisi serupa.

Prestasi ini membawa The Beatles kembali ke puncak tangga lagu dengan penjualan tercepat di Inggris pada tahun ini. Single Beatles berjudul 'Now and Then' telah terjual lebih dari 19.400 kopi dalam bentuk vinyl

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VOAİNDONESİA »

:

LİPUTAN6DOTCOM: Sir Jim Ratcliffe Bakal Pecat 3 Tokoh Senior Manchester UnitedCEO Manchester United Richard Arnold, direktur sepak bola John Murtough, dan direktur operasi sepak bola David Harrison akan kehilangan pekerjaan setelah kesepakatan Sir Jim Ratcliffe dikonfirmasi.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Amar Brkic Dikabarkan Telah Pulih dan Siap Berlaga Melawan PanamaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Kapal Hyeri dan Ryu Jun Yeol Karam, Agensi Benarkan Pasangan Ini Telah PutusHubungan Hyeri dan Ryu Jun Yeol bermula dari rekan kerja, saat keduanya membintangi drakor Reply 1988.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: 6 Fakta Suhartoyo Resmi Dilantik Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman, Bersyukur Fase Krisis Telah DilaluiSebanyak delapan dari sembilan hakim konstitusi menghadiri rapat pleno pelantikan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya Anwar Usman yang diketahui tidak hadir dalam momen tersebut.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Ketua MK Suhartoyo: Alhamdulilah, Fase Krisis Telah Dilalui dengan Cara BermartabatSuhartoyo memastikan, kepercayaan publik sangat diperlukan bagi dirinya dan seluruh hakim MK. Khususnya, mejelang penanganan sengketa hasil pemilihan umum 2024.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Nominasi The Game Awards 2023 Telah DiumumkanThe Game Awards 2023 hampir tiba, dan daftar nominasinya telah diumumkan. Game Baldur's Gate 3 dan Alan Wake 2 memimpin dengan delapan nominasi masing-masing, sementara Marvel's Spider-Man 2 dengan tujuh nominasi turut berlomba dalam kategori utama Game of the Year. Nintendo meraih jumlah nominasi terbanyak di antara semua penerbit dengan 15 nominasi.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »