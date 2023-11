Tes Kesehatan Haji 2024 Segera Dibuka, Jika Tak Lolos Keberangkatan Ditunda Setahun

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan, pihaknya akan merilis daftar jemaah yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pelunasan biaya haji.Jemaah juga sudah bisa melihat perkiraan keberangkatannya melalui Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

"Jika termasuk yang akan berangkat 2024, jemaah diimbau untuk mulai menjaga kesehatan. Jaga kesehatan dari aspek mendasar, mulai dari menjaga makanan dan olah raga," kata Hilman di Jakarta seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (1/11/2023).

"Kita juga akan segera sampaikan ke publik, di mana saja dan berapa biaya yang dikeluarkan jemaah saat pemeriksaan kesehatan. Kita akan sampaikan ke publik bahwa pemeriksaan sudah bisa dilakukan," tambahnya. Ia menuturkan, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan dalam dua tahap.

Tujuannya agar rentang pemeriksaan tahap satu dan tahap kedua bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji untuk menjaga dan memulihkan kesehatannya. Lantas, bagaimana dengan jemaah yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak memenuhi syarat istitha`ah kesehatan?

"Jika saat pemeriksaan kesehatan pada tahun ini sakit, tidak harus dipaksakan. Bisa berangkat tahun berikutnya," ujar Hilman. Jika seorang jemaah tidak memungkinkan berangkat lagi, misalnya, karena ada komorbid yang berat, maka ada skema pelimpahan porsi.

"Ketentuan mengatur bahwa pelimpahan bisa diberikan kepada ahli waris yang ada pertalian darah," ucap Hilman.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DETIKCOM: Kemenag Bicara soal Biaya Tes Istitha'ah Kesehatan Haji 2024Ada beberapa tahap dalam pemeriksaan istitha'ah kesehatan haji 2024. Bagaimana dengan biayanya?

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Tingginya Angka Kematian Jemaah Haji 2023 Menjadi Pelajaran Penting untuk Penyelenggaraan Haji 2024Jemaah Indonesia yang wafat pada operasional haji 2023 menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: Fokus Istitha'ah Kesehatan, Manasik Haji 2024 Akan Ditambah Latihan FisikKemenag akan mengadakan latihan fisik untuk jemaah saat manasik haji 2024. Ini alasannya

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Sebelum Manasik Para Calon Jemaah Haji akan Diminta Latihan Fisik Jalan KakiIsu kesehatan jemaah menjadi salah satu perhatian Kemenag dalam persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Kemenag Kebut Persiapan Haji 2024, Sistem E-Hajj Dibuka Mulai 4 NovemberKemenag langsung tancap gas melaksanakan persiapan haji 2024. Para calon jemaah haji (CJH) diminta bersiap, khususnya pada sektor kesehatan.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Kemenag: Manasik haji 2024 bakal diisi latihan fisikKementerian Agama (Kemenag) menyatakan kegiatan manasik untuk penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi tidak hanya menekankan pada bacaan atau ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕