Terungkap, Yoo Ah In Menyalahgunakan Propofol 181 Kali dan Beli Obat Ilegal 44 Kali

Yoo Ah In diduga memberi tahu YouTuber A kamu bahwa orang tersebut juga harus mencoba narkoba sekali dan mencobanya lebih banyak lagi di masa depan, setelah sang YouTuber tersebut menyaksikan secara langsung ketika Yoo Ah In menggunakan ganja.

Sebelumnya pada September lalu, diberitakan di berbagai media Korea bahwa penyelidikan menunjukkan Yoo Ah In menyalahgunakan narkoba hingga sekitar 200 kali. Selama 200 kali ini dia menghabiskan total propofol senilai ?500 juta KRW (sekitar $376.000 USD). Ini belum termasuk obat-obatan lain yang didakwa penggunaannya. Uang ini dibelanjakan selama dua hingga tiga tahun, sejak tahun 2020.

Kiky Saputri belum lama ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap salah satu stasiun televisi swasta yang diduga telah memotong tayangan ketika ia meroasting capres. Nama aktor Nicholas Saputra saat ini tengah ramai diperbincangkan karena secara tiba-tiba melakukan siaran langsung di Instagram miliknya. Video livenya kini viral.

Kabar kurang menyenangkan menimpa aktris sekaligus selebgram ternama, Anya Geraldine. Melalui unggahan di Instagram Story miliknya, Anya mengaku merasa terganggu.

