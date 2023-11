Terungkap! Jokowi Sudah Rencanakan Pindah Ibu Kota Sejak 9 Tahun Lalu

Awalnya, Jokowi bercerita ide perpindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain sudah ada sejak Presiden Soekarno menjabat. Ide tersebut kembali muncul setelah Presiden Soeharto menjabat menggantikan Soekarno.

"Sejak Presiden pertama bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk pindah, memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta," ungkap Jokowi saat melakukan groundbreaking Kantor Bank Indonesia, Kamis (2/11/2023).Cek! Tahapan Bangun & Pindah ke IKN Nusantara

Jokowi mengatakan secara diam-diam 9 tahun lalu dirinya mulai mengalami ide-ide perpindahan ibu kota yang sebelum sudah digaungkan pendahulunya. Semua gagasan perpindahan ibu kota itu dilihat dan ditinjau kembali olehnya sejak 9 tahun lalu.

"Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama kedua dan selanjutnya," cerita Jokowi. Setelah bertahun-tahun lamanya ide pindah ibu kota didalaminya, akhirnya Jokowi dengan percaya diri memutuskan ibu kota negata akan pindah ke Nusantara yang ada di Kalimantan Timur dari awalnya di Jakarta.

"Akhirnya setelah 6 tahun studi, kalkulasi dan berhitung kemudian kita memiliki beberapa opsi dan pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara," beber Jokowi.Alasan yang pertama menurutnya selama ini dari total 278 juta penduduk di Indonesia, 56% penduduk tinggal di Jawa.

