Terungkap! Ini Biang Kerok Harga Cabai 'Makin Pedas' Tembus Rp 90.000/Kg

Salah satu pedagang cabai di Pasar Senen, Jakarta Pusat bernama Tobing menyebut kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai berkurang. Belum lagi dengan musim kemarau yang panjang sehingga produksi cabai terhambat.Dia mengatakan rata-rata kenaikan harga cabai mencapai Rp 10.000/kilogram (kg). Dia menyebut harga cabai tidak stabil, terkadang bisa naik dan turun.

"Harga cabai nggak stabil. Kalau lagi kosong barangnya, orang induk bisa ke mari ambilnya. Jadi nggak bisa dipastikan sebenarnya," imbuhnya. Hal senada juga disampaikan oleh Yuli, pedagang cabai di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia mengatakan musim hujan tak kunjung datang menjadi faktor yang paling berpengaruh dari kenaikan harga cabai ini. Hal tersebut berdampak pada pasokan cabai yang menipis.Menurutnya, harga cabai akhir-akhir ini sudah turun, meski tidak banyak. Apalagi saat musim hujan mulai datang, penurunannya hanya berkisar Rp 1.000-2.000 per kg.

"Tapi minggu kemarin, dua hari naik ini udah turun dikit. Nggak langsung drastis (turunnya) paling seribu dua ribu. Ada penurunan nih," imbuhnya. Sebagai informasi, harga cabai mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Jakarta. Harga cabai rawit merah tembus Rp 80.000-90.000/kg dari sebelumnya di kisaran Rp 40.000/kg. Sementara itu, cabai merah keriting naik menjadi Rp 70.000-80.000/kg dari sebelumnya Rp 30.000/kg.

Sedangkan cabai hijau besar Rp 35.000-40.000/kg dari harga sebelumnya Rp 15.000/kg saja. Kemudian, harga cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan menjadi Rp 55.000-60.000/kg dari harga sebelumnya Rp 40.000/kg.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKFINANCE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Harga Beras Melonjak ke Level Termahal Mahal Dalam 4 Tahun, Ini Biang KeroknyaSaat ini tren kenaikan komoditas pangan tertinggi dalam 4 tahun terakhir, khususnya harga beras. Selain akibat El Nino, kondisi pangan di pasar global turut mempengaruhi cadangan beras pemerintah.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Harga Beras Melonjak ke Level Termahal Dalam 4 Tahun, Ini Biang KeroknyaSaat ini tren kenaikan komoditas pangan tertinggi dalam 4 tahun terakhir, khususnya harga beras. Selain akibat El Nino, kondisi pangan di pasar global turut mempengaruhi cadangan beras pemerintah.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Terungkap! Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga BBMPertamina resmi menurunkan harga BBM non subsidi per 1 November 2023

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Badan Pangan Ungkap Biang Kerok Lonjakan Harga CabaiBadan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan penyebab kenaikan harga cabai akhir-akhir ini.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Tega! Suami Jual Istri ke Lelaki Hidung Belang Lewat Situs Online Sejak Awal PernikahanKasus ini terungkap berdasarkan laporan warga yang kemudian polisi melakukan penyamaran untuk membongkar praktik ini.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Daftar Harga Pangan 31 Oktober 2023: Cabai hingga Daging MeroketHarga komoditas pangan mayoritas terpantau mengalami kenaikan harga pada perdagangan hari ini.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕