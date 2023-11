Terungkap! China Doyan Impor Ikan Arwana RI Alasannya Ini

- Sama seperti julukannya, ikan Arwana telah berhasil membawa kemakmuran bagi Indonesia. Sebab, ikan hias tersebut telah menjadi primadona di negeri tirai bambu, dan telah menghasilkan devisa negara untuk Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut China menjadi tujuan ekspor utama ikan Arwana.

"Arwana banyak (diekspor) ke China," ungkap Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo kepada CNBC Indonesia, Senin (30/10/2023).Budi mengungkapkan alasan China memborong ikan Arwana asal Indonesia, utamanya jenis Arwana Super Red dari Kalimantan, karena Arwana dijuluki sebagai dragonfish, atau sebagai simbol kejayaan dan kemakmuran.

Budi mengungkapkan, setiap tahunnya ikan Arwana menyumbang devisa hampir US$ 8 juta atau sekitar Rp 127 miliar (Kurs Rp 15.900). Dengan rincian, Arwana Super Red nilai realisasi ekspor ke China sejak Januari-September 2023 mencapai US$ 54.601, dan Arwana Jardini nilai ekspornya US$ 17.659 dalam periode yang sama. headtopics.com

Sementara, harga Arwana Jardini berada di kisaran US$100 atau setara Rp1,59 juta per ekor untuk ukuran 12-20 cm. Sementara untuk ukuran 21-30 cm berada di US$110 atau setara Rp1,75 juta. Namun demikian, karena Arwana termasuk CITES, maka untuk perdagangannya harus hasil budidaya, serta harus ada perizinan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan KKP.

"Karena masuk CITES, maka untuk perdagangan adalah hasil budidaya. Perizinan dari BKSDA dan KKP," pungkasnya.Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono membeberkan bahwa dirinya setiap pekan pasti sibuk menandatangani izin ekspor ikan hias, utamanya Arwana. Hal ini menyusul karena ramainya permintaan ekspor dari komoditas tersebut. headtopics.com

