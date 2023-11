Terkuak, Motif Mertua Bunuh Menantu Hamil di Pasuruan Karena Melawan Saat Akan Diperkosa

Tersangka yang panik, langsung mengambil pisau di dapur dan kembali menindih tubuh korban lalu menggorok leher korban dengan pisau dapur.Selain itu, kata Kompol Hari, korban meninggal dunia bersama sang janin yang masih berusia enam bulan.

Pelaku menggorok leher menantunya dengan menggunakan pisau dapur di dalam kamar tidurnya sekitar pukul 16.00 WIB, Selasa 31 Oktober kemarin. 2 dari 3 halamanSuami Curiga Saat Pulang KerjaTerpisah, Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Achmad Doni Meidianto mengatakan, peristiwa pembunuhan ini pertama kali diketahui oleh suami korban yaitu M Sueb Wibisono. Saat itu, suami korban baru pulang bekerja. Dia curiga karena pintu rumah tengah terkunci.

Doni menyebut, warga saat itu sempat berusaha membawa korban ke Puskesmas Purwodadi, namun korban lebih dahulu meninggal dunia. "Untuk motif pembunuhan ini masih dalam lidik. Barang bukti yang kami amankan yaitu satu pisau dan bantal yang bersimbah darah," ucap Doni.3 dari 3 halamanPelaku Mengaku Alasan LaparSebelumnya, Khoiri alias Satir (52) mengaku membunuh menantunya, Fitria Almuniroh Hafidloh Diniyah (23) karena alasan lapar.

