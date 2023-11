Terima Kasih The Fed, Kripto Euforia

Ethereum berada di zona positif 1,91% dalam 24 jam terakhir dan dalam tujuh hari terakhir menguat 3,37%. Solana terbang 12,45% secara harian dan secara mingguan juga masih melonjak tinggi 32,46%. Begitu juga dengan Cardano yang berada di zona penguatan 5,18% dalam 24 jam terakhir dan secara mingguan masih menguat 9,34%.CoinDesk Market Index (CMI) yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja tertimbang kapitalisasi pasar dari pasar aset digital naik 2,71% ke angka 1.423,77. Open interest terapresiasi 2,31% di angka US$31,17 miliar.

Pada Kamis dini hari (2/11/2023), bank sentral AS (The Fed) telah merilis suku bunga acuannya yang sesuai dengan ekspektasi pasar yang tidak berubah/ditahan di posisi 5,25-5,50%. Namun, The Fed menegaskan jika inflasi belum turun secepat keinginan mereka sehingga potensi kenaikan suku bunga masih ada.Keputusan The Fed menahan suku bunga pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia (2/11/2023) adalah yang kedua kalinya dalam dua pertemuan terakhir.

Meskipun bitcoin diketahui mengalami sejumlah besar volatilitas intra-hari selama hari-hari pengambilan keputusan FOMC, dampak tersebut telah berkurang seiring dengan kemungkinan The Fed mendekati akhir siklus kenaikan suku bunganya, menurut perusahaan analisis kripto K33 Research.

"Keputusan suku bunga Fed telah melihat berkurangnya dampak arah jangka menengah pada BTC karena korelasinya moderat, analis K33 Anders Helseth dan Vetle Lunde mencatat dalam pratinjau pasar pada hari Selasa." Kami masih memperkirakan kontribusi volatilitas intraday yang signifikan dari FOMC pada hari Rabu, sebagai pasar biasanya bereaksi dengan ledakan volatilitas yang berkorelasi kuat dan meningkat selama jam FOMC.

