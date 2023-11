Telkom Indonesia Strengthens ESG Implementation with EXIST Program

Telkom Indonesia strengthens the implementation of ESG framework in its internal and subsidiary companies. They held Telkom ESG Day event in Yogyakarta and officially launched the EXIST program. The program was attended by the Deputy Governor of DIY KGPAA Paku Alam X and the CEO of Telkom Indonesia Ririek Adriansyah. According to Ririek, the implementation of ESG is important not only for the company but also for the nation and country.

It should involve multiple stakeholders to ensure its continuity





🏆 4. liputan6dotcom » Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Telkom Hadirkan Konektivitas Andal pada Turnamen Dunia FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023Sebagai BUMN sekaligus digital telco terdepan di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) turut berkontribusi

Sumber: tribunnews - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Telkom Indonesia Launches ESG Program to Support SustainabilityPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) supports the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) through the EXIST program. The program was inaugurated by the Vice Governor of Yogyakarta and the CEO of Telkom, along with other directors. This event is part of Telkom ESG Day activities held in Yogyakarta.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Danone Indonesia Tunjukkan Komitmen dalam Penerapan ESG Guna Wujudkan Indonesia Emas 2045JPNN.com : Pengembangan bisnis keberlanjutan merupakan strategi penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber da

Sumber: jpnncom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

ESG dan Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia, Mimpi atau Aksi Nyata?Berbagai negara telah mengambil langkah serius untuk menghadapi perubahan iklim termasuk Indonesia. Salah satu yang dijalankan adalah mendorong implementasi Environmental, social, and corporate governance (ESG) dan pembiayaan berkelanjutan.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Telkom Indonesia Raup Pendapatan Rp 111,23 Triliun hingga September 2023PT Telkom Indonesia Tbk mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hingga akhir September 2023.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Aksi Tanam Pohon Serentak, BRI Finance Perkuat ESG & Dukung Indonesia HijauBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »