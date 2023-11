Tekuk Bournemouth, Liverpool ke Perempatfinal Carabao Cup

Liverpool tampil tidak dengan skuad terbaiknya. Hanya Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai dua penggawa utama Si Merah yang bermain sebagai starter. Liverpool memecah kebuntuan pada menit ke-31. Berawal dari sepak pojok, Cody Gakpo mampu menceploskan bola di tengah kemelut yang terjadi di depan gawang Bournemouth. Tidak ada gol tambahan tercipta hingga memasuki turun minum. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Liverpool 1-0.

Bournemouth sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-64 lewat gola Justin Kluivert. Skor berubah sama kuat 1-1. Liverpool kembali unggul enam menit berselang. Kali ini Darwin Nunez yang berhasil menaklukkan Andrei Radu. Tim tuan rumah berusaha mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada, tapi gagal membuahkan hasil. Laga tuntas untuk kemenangan Liverpool 2-1.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKSPORT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JAWAPOS: Carabao Cup: Pelapis Muda Liverpool Temui Hadangan Berarti Saat Bersua BournemouthPara pemain muda Liverpool dapat ujian berarti kontestan Liga Inggris saat menghadapi Bournemouth dalam lanjutan babak keempat Carabao Cup.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Prediksi Skor Bournemouth vs Liverpool di Carabao Cup: The Reds OTW Patahkan Rekor Apik Tuan RumahPrediksi skor Bournemouth vs Liverpool pada babak 16 besar Carabao Cup, Kamis (2/11/2023) pukul 02.45 WIB.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Link Live Streaming Carabao Cup Bournemouth vs Liverpool di Mola TVBournemouth dan Liverpool akan berhadapan di putaran keempat EFL Cup/Carabao Cup 2023/2024. Pertandingan Bournemouth vs Liverpool di Vitality Stadium ini dijadwalkan kick-off Kamis, 2 November 2023, jam 02:45 WIB, live streaming di Mola TV.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

DETIKSPORT: Bournemouth Vs Liverpool: Menang 2-1, Si Merah ke 8 Besar Carabao CupLiverpool melaju ke perempatfinal Carabao Cup 2023/2024 usai menyingkirkan Bournemouth. Si Merah menang tipis 2-1.

Sumber: detiksport | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Hasil Drawing Perempat Final Carabao Cup: Liverpool vs West HamBerikut hasil drawing perempat final Carabao Cup alias Piala Liga 2023. Liverpool akan berjumpa West Ham.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Hasil Carabao Cup: Liverpool dan Chelsea Melaju ke Perempat FinalLiverpool akan menghadapi West Ham di perempat final Carabao Cup 2023 usai menang tipis atas Bournemouth. Sedangkan Chelsea jumpa Newcastle di perempat final Piala Liga Inggris.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕