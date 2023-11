Tekanan Bermunculan Pada Negara Penandatangan Perjanjian Abraham

Sementara, di Rabbat dan sejumlah kota di Maroko, puluhan ribu warga turun ke jalan menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina dan mengecam perilaku militer dan pemerintah Israel. Pengunjuk rasa di Maroko dan Bahrain marah karena pemerintah mereka telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kini, para aktivis menuntut pembatalan perjanjian itu.

Para penentang normalisasi hubungan menyebut protes dan aksi demonstrasi itu mempertegas bahwa sejatinya Perjanjian Abraham tidak banyak menggerakkan opini publik.“Hamas bukanlah teroris. Ini adalah perlawanan terhadap penjajahan (yang dilakukan Israel terhadap Palestina). Bayangkan seseorang memasuki rumah Anda. Bagaimana Anda akan bersikap? Tersenyum atau memaksa mereka pergi?,” kata Abouchitae Moussaif, Sekretaris Nasional Al Adl Wal Ihsane Maroko.

Perjanjian Abraham yang disponsori oleh pemerintahan AS era Donald Trump dipandang sebagai simbol berakhirnya permusuhan Israel dengan negara-negara Arab, di sisi lain merupakan pengakuan negara-negara Arab terhadap keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Perjanjian itu membuka jalan bagi kesepakatan perdagangan dan kerja sama militer antara Israel dengan negara penandatangan, yakni UEA, Bahrain, Maroko dan terakhir Sudan.

Bagi Maroko, normalisasi itu membuat Israel mengakui otonominya atas Sahara Barat yang disengketakan. Sementara bagi Sudan, perjanjian itu membuat Washington menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme dan dimulainya bantuan ekonomi dari negara berjuluk Paman Sam.Sejumlah demonstran membawa spanduk yang berisikan pesan"Hidup dan Kehidupan Rakyat Palestina Penting" saat berdemo di dekat RS Augusta VIctoria di Jerusalem Timur, JUmat (15/7/2022).

