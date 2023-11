Teguk Buka Super Store di Jakarta Timur dengan Varian Menu yang Lebih Variatif

PRODUSEN makanan dan minuman ringan, Teguk Indonesia, menghadirkan konsep inovatif baru yang diberi nama Teguk Super Store, yang resmi dibuka di Jalan Raya Tengah No.14, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur.

Gerai ini juga menampilkan rangkaian kuliner unggulan seperti Ropang, Basreng, Minuman Ready To Drink (TEGUK On The Go), serta variasinya yang unik, EsGrim Kreasi Sesukamu.Tidak hanya itu, gerai ini juga menawarkan tiga menu terbaru: Seblak.in (dapat disesuaikan dengan selera masing-masing), Odading, dan Dimsum, semuanya tersedia dalam satu gerai super komprehensif.

Misalnya, Esgrim dapat disesuaikan sesuai keinginan, Seblak.in dapat ditambahkan dengan topping favorit, dan minuman dapat ditingkatkan dengan penambahan Esgrim atau topping lainnya. Untuk mereka yang ingin merayakan ulang tahun di Teguk Super Store, Teguk juga menawarkan paket spesial. headtopics.com

"TEGUK berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperkaya portofolio produknya. Ini termasuk memperkenalkan inovasi-inovasi baru dan menyempurnakan produk-produk yang sudah ada, untuk memenuhi selera beragam konsumen," jelas Maulana.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: mediaindonesia »

Penderita Kanker Payudara Perlu Dapat Dukungan MoralBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Bio Farma Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi PublikBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Caleg NasDem Ingatkan Pentingnya Memaknai Kembali Sumpah PemudaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Koalisi Perubahan Targetkan Kemenangan Amin di Priangan TimurBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

200 Petenis Bersaing di Kejurnas Junior Piala Jenderal TNI Dudung AbdurachmanBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Hijrah Wasathiyah Peringatkan Kelompok Intoleran Bakal Menggelar Rakernas di JakartaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕