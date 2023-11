Tayang di Bioskop Hari Ini, Simak Sinopsis Film Kultus Iblis yang Dibintangi Yasamin Jasem

Kejadian ini membuat Naya dan Raka bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan ayahnya sehingga jasadnya tiba-tiba menghilang. Keduanya pun memutuskan untuk mencari tahu asal muasal sang ayah di masa silam.

Pencarian Naya dan Raka membawa mereka ke sebuah desa kecil di suatu daerah. Di sana, mereka mencari sebuah rumah, yang konon adalah rumah orang tua ayah mereka. Alih-alih mendapat jawaban dari tanda tanya besar di pikiran mereka, Naya dan Raka justru menemukan sesuatu yang tidak wajar. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di desa itu, yang membuat mereka semakin penasaran.

Hingga akhirnya, keduanya memahami bahwa warga desa itu ternyata menganut aliran sesat yang bekerja sama dengan iblis. Sayangnya, bukannya menemukan misteri sang ayah, mereka berdua justru terjebak di lingkaran aliran sesat yang menakutkan itu.

