Tangkas Electric Motor Opens New Dealership in Tegal

TANGKAS electric motor officially opens a new dealership in the city of Tegal, Central Java, on Sunday (14/1). This time, Tangkas electric motor partners with a local businessman named Irwan Santoso. According to CEO and Founder of Tangkas Electric Motor, Agung Pamungkas or Don Papank, Tangkas electric motor continues to expand its partnership with local entrepreneurs in their respective regions.

Interestingly, during the preparation for the grand opening of the Tangkas motor showroom, a number of buyers have already flocked to the showroom. This shows the enthusiasm of the people of Tegal towards the presence of Tangkas Electric Motor in their city. Tangkas electric motor itself is known to have the second highest domestic component level (TKDN) for electric motors in Indonesia, reaching above 60% to be eligible for subsidies provided as incentives for the electric motor industry





