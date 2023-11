Tambah Banyak! 5 Negara Ini Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

. Diungkapkan oleh salah satu menteri di pemerintahan presiden Luis Arce, Bolivia menegaskan menuntut gencatan senjata sesegera mungkin.Negara lain yang juga melakukan hal senada adalah Chile dan Kolombia. Dua negara ini dikabarkan menarik duta besarnya dari Israel untuk membahas pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang tidak lagi dapat diterima.

Kecaman juga datang dari Presiden Brasil, Luiz Inacia Lula da Silva. Ia menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel telah melakukan kegilaan dengan menghancurkan jalur Gaza, bahwa korban yang timbul tidak hanya militer dan tentara Hamas namun juga rakyat sipil bahkan anak-anak dan wanita.

Ada pula negara Yordania yang memutuskan menarik duta besarnya di Israel, dan menolak masuk kembali ke negara tersebut.. Aktivitas warganya dapat dilihat secara langsung untuk hal ini, dan kemudian disampaikan pula oleh pejabat negara masing-masing. Meski demikian belum ada tanda-tanda dua negara besar ini akan menarik duta besarnya.

Tidak sedikit pimpinan dan tokoh internasional yang melayangkan kecaman keras pada apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza ini. Namun demikian tampaknya operasi militer masih akan terus berlanjut, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.Negara yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik dengan Israel

Ternyata daftar negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel cukup panjang. Sebelum negara di atas secara resmi menarik duta besarnya, sudah ada setidaknya 29 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOMPASTV: Negara-Negara Ini Usir Dubes Israel Demi Bela Palestina, Ada Negara Islam dan Amerika LatinSebanyak empat negara memutuskan mengusir Duta Besar Israel demi mendukung Palestina. Negara mana saja?

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Rakyat Israel Bisa Makmur Meski Tanpa Minyak, Ternyata Gara-gara Ini!Sering dilanda konflik bersenjata tidak membuat Israel menjadi negara miskin seperti negara-negara konflik lainnya.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: Fakta Ekonomi Palestina Bergantung Israel, Banyak Warga Gaza Bekerja pada Israel Meski Upah di Bawah StandarEkonomi yang bergantung pada Israel terlihat juga dari warga Palestina yang sebagian bekerja di Israel.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Negara-negara Amerika Selatan Memutus Hubungan dengan Israel Karena Perang dengan HamasKini giliran Presiden Luis Arce yang memberikan pengumuman telah memutuskan hubungan Bolivia dengan Israel.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Iran ajak negara-negara Muslim boikot IsraelPemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei meminta negara-negara Muslim menghentikan ekspor minyak dan produk pangan ke Israel, dalam rangka menuntut ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Kelompok Houthi Yaman Ikut Luncurkan Rudal dan Drone ke Israel, Serangan Bakal Lebih MasifOperasi ketiga menargetkan Israel dan mengancam akan melakukan lebih banyak serangan sampai agresi Israel berhenti.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕