Taiwan Akan Ikut Serta dalam Forum APEC untuk Mematahkan Embargo Diplomatik China

Taiwan, yang dikenal akan perekonomiannya pada sektor teknologi yang canggih, akan ikut serta dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco pada minggu ini. Keikutsertaan Taiwan pada forum APEC memberikan sebuah kesempatan langka bagi negara kepulauan yang memiliki pemerintahannya sendiri dan berpenduduk 23 juta orang itu untuk mematahkan embargo diplomatik yang diberlakukan oleh China yang otoriter.

Ketua delegasi Taiwan akan hadir sebagai warga sipil dan bukan tokoh pemerintah atau kepala negara, berdasarkan aturan tidak tertulis untuk memenuhi permintaan China yang menyatakan bahwa anggota organisasi tersebut berpartisipasi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai pelaku negara. Untuk ketujuh kalinya, Taiwan akan diwakili oleh Morris Chang, 92, pendiri Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan yang terkemuka di duni

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VOAİNDONESİA »

:

TVONENEWS: Usai Bertemu Biden, Presiden Jokowi Bertolak ke San Francisco Hadiri KTT APEC Berita Usai Bertemu Biden, Presiden Jokowi Bertolak ke San Francisco Hadiri KTT APEC terbaru hari ini 2023-11-15 07:57:04 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut »

BİSNİSCOM: Hasil Pertemuan 4 Jam Xi Jinping dan Biden: Diktator, Narkoba, TaiwanBiden dan Xi Jinping pada Rabu (15/11/2023) sepakat untuk melanjutkan komunikasi antarmiliter dan bekerja sama dalam kebijakan anti-narkoba.

Sumber: Bisniscom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Manchester United Akan Menguangkan Casemiro untuk Membangun KembaliManchester United dilaporkan akan mempertimbangkan untuk menguangkan Casemiro pada Januari 2024. Mereka ingin mengumpulkan dana untuk pembangunan kembali oleh pemegang saham minoritas Sir Jim Ratcliffe.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Kemenag Akan Cetak Al-Qur'an Bahasa Isyarat 30 Juz, Menag: Pertama di Indonesia Bahkan DuniaKementerian Agama terus berupaya memperluas akses layanan publik yang ramah disabilitas.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Fan Meeting Solo Dew Akan Digelar di JakartaDew akan menggelar fan meeting solo di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2023. Tiket dijual dengan harga Rp2.850.000 dan Rp1.850.000 dengan berbagai benefit untuk pemegang tiket.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Ji Chang Wook akan Reuni dengan BIBI di Drama Baru Setelah 'The Worst of Evil'Ji Chang Wook akan membintangi drama kriminal baru berjudul 'Bulk' bersama dengan BIBI setelah membangun chemistry yang menarik perhatian di 'The Worst of Evil'.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »