Syarat dan Link Daftar Lowongan Kerja Management Trainee Bank BRI November 2023

“BRI akan menyeleksi pelamar maupun kandidat berkualitas untuk berkarya dan mengembangkan potensi terbaik di BRI Group. Para calon terpilih berkesempatan untuk terus bertumbuh dan belajar demi memberikan kontribusi terbaik untuk memberi makna Indonesia,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, dilihat pada Kamis (2/11/2023).

Kegiatan BRI Campus Roadshow tersebut diisi dengan knowledge sharing dari para narasumber berpengalaman di BRI yang juga merupakan alumni dari masing-masing Perguruan Tinggi. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan Campus Hiring BFLP secara langsung.

Kualifikasi umum yang harus dipenuhi dalam lowongan kerja BRI ini, yakni lulusan S1 dengan batas usia 25 tahun dan lulusan S2 dengan batas usia 27 tahun. "BRI berhak menetapkan dan memutuskan kandidat-kandidat yang memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan seleksi. Hanya kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi. Keputusan tersebut bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat," ujar Agus.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BOLANET: Jadwal Live Streaming BRI Liga 1 2023/2024 Pekan 18 di Vidio, 1-4 November 2023Jadwal pekan ke-18 BRI Liga 1 2023/2024 di Vidio

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: BRI Kembali Buka BFLP General dan IT buat Lulusan S1 dan S2Rangkaian program rekrutmen BFLP BRI Group dimulai dengan dilakukannya BRI Campus Roadshow di 4 kota besar

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Jadwal Badminton BWF World Tour November 2023, Menanti Debut Kevin/Rahmat di Korea Masters 2023Inilah jadwal badminton yang masuk rangkaian BWF World Tour pada bulan November 2023.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Jadwal Lengkap Hylo Open 2023, 31 Oktober-5 November 2023Jadwal lengkap Hylo Open 2023 pada 31 Oktober-5 November 2023.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Jadwal Lengkap Hylo Open 2023, 31 Oktober-5 November 2023Jadwal lengkap Hylo Open 2023 pada 31 Oktober-5 November 2023.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Daftar Pebulu Tangkis Indonesia dan Hasil Drawing Hylo Open 2023Daftar pebulu tangkis Indonesia dan hasil drawing Hylo Open 2023 pada 31 Oktober-5 November 2023.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕