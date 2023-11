Susunan Baru Pengurus MRT Jakarta, Direktur & 2 Komisaris Diganti

"Memberhentikan dengan hormat Sdr. Muhammad Effendi selaku Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda) dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi- tingginya atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda)," tulis keterangan resmi MRT, Senin (30/10/2023).

Di sisi lain Mega Indahwati Natangsa Tarigan diangkat sebagai Direktur MRT Jakarta dengan masa jabatan sesuai anggaran dasar perseroan menggantikan Muhammad Effendi.Sebelumnya Mega Indahwati Natangsa Tarigan menjabat sebagai Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia. Sebelum itu, beliau telah bertugas selama 13 tahun di MRT Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Railway Operation.

Selain itu, Jujun Endah Wahjuningrum saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemudian William Sabandar dan Novie Riyanto diberhentikan sebagai Komisaris MRT Jakarta. Sebagai penggantinya, mengangkat Jujun Endah Wahjuningrum. headtopics.com

