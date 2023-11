Surveyor Indonesia Terbitkan 4.000 Sertifikat Halal, Mayoritas Makanan dari China

Liputan6.com, Jakarta Jumlah itu terhitung banyak, lantaran Surveyor Indonesia baru mengantongi akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama dari Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada pertengahan 2023 ini.

"Alhamdulillah kita sekarang sudah bisa mencapai sekitar di atas empat ribu sertifikat halal untuk produk yang bisa kita terbitkan," ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M Haris Witjaksono di Kantornya, Jakarta, Senin (30/10/2023). Dengan meraih status LPH, Harus melanjutkan, PTSI kini telah bisa menjalankan proses audit tak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.

Mayoritas Produk China Adapun mayoritas produk yang telah dan tengah diuji untuk mendapatkan label halal merupakan makanan, khususnya dari negeri China. "Kebanyakan makanan, sudah ada sekitar 10 industri yang kita audit verifikasi. Kemudian kita sedang dalam proses di Komisi Fatwa untuk penerbitan sertifikasi halal. Sekarang sedang dilalukan audit oleh auditor kita di China," imbuhnya. headtopics.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini 2 dari 2 halamanTerus DitingkatkanHaris mengatakan, PTSI akan terus menggenjot pertumbuhan sertifikasi halal. PTSI, lanjut Haris, akan mengerahkan seluruh sumber daya perusahaan dalam meningkatkan realisasi sertifikasi halal.

"Kita juga mengharapkan dengan cabang-cabang yang ada di PTSI, maka terjadi percepatan di sertifikasi halal ini. Karena auditor-auditor halal sudah kita siapkan di cabang-cabang sehingga akselerasi bisa dijalankan," kata Haris. headtopics.com

Fokus PTSI di sisa tahun ini membangun kapasitas dan juga meningkatkan kerja sama dengan beberapa LPH di daerah, supaya akselerasi bisa dijalankan. Haris berharap hal tersebut mampu mendorong peningkatan jumlah sertifikasi halal di dalam negeri.

