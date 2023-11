Survei SMRC Sebut Kalangan Milenial dan Gen-Z Lebih Suka Mahfud MD Dibanding Gibran dan Muhaimin

“Gibran, misalnya, belum membantu peningkatan suara Prabowo. Ketika dipasangkan, elektabilitas Prabowo-Gibran tidak lebih baik dari elektabilitas Prabowo secara individual,” ucap Saiful. “Hal yang sama terjadi pada kasus Ganjar-Mahfud. Ketika dipasangkan, elektabilitas Ganjar-Mahfud tidak lebih tinggi dari elektabilitas Ganjar sendiri. Demikian pula kasus pasangan Anies-Muhaimin yang tidak lebih baik elektabilitasnya dibanding suara Anies secara individual.”

Saiful menyatakan, untuk bisa kompetitif, seorang calon wakil maupun calon presiden harus memiliki tingkat kedikenalan yang tinggi. Data survei seperti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2-8 Oktober 2023 menunjukkan kedikenalan Prabowo sudah sekitar 96 persen. Ganjar dan Anies sudah sekitar 87 dan 88 persen.publik untuk para calon wakil presiden jauh di bawah para calon presiden tersebut. Pada survei LSI tersebut,“Gibran memang terlihat lebih dikenal dibanding Mahfud dan Muhaimin. Namun, dibandingkan dengan Prabowo yang sudah mencapai 96 persen, kedikenalan Gibran jauh di bawah.

“Kalau dia (Gibran) ingin memberi sumbangan (suara), kedikenalannya minimal harus sama dengan Prabowo agar tidak tersubordinasi."

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASTV »

:

TRIBUNNEWS: Makan Siang Bersama Wapres, Gibran Ingin Sampaikan Ini ke Muhaimin dan Mahfud MDAcara makan siang tersebut dilaksanakan oleh Wakil Presiden Maruf Amin.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Elektabilitas Prabowo-Gibran Masih Terlalu Kuat Dibandingkan Ganjar-Mahfud dan Anies-MuhaiminBila terjadi Pilpres putaran kedua, Pasangan Prabowo-Gibran tetap unggul dari lawan-lawannya.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Muhaimin, Mahfud MD, dan Gibran Bakal Penuhi Undangan Wapres AminWakil Presiden Ma'ruf Amin akan menjamu makan siang dengan tiga bakal calon wakil presiden Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan suasana damai di Pemilihan Presiden 2024.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Muhaimin, Mahfud MD, and Gibran will fulfill Vice President Amin's invitationVice President Ma'ruf Amin will host lunch with three vice presidential candidates Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, and Gibran Rakabuming Raka to create a peaceful atmosphere in the 2024 Presidential Election.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Prabowo-Gibran Unggul di Survei Anak Muda, Kawan Gibran: Karena Simbol RegenerasiPrabowo Subianto unggul dalam beberapa survei Pilpres 2024, terutama yang dilakukan kepada pemilih muda, generasi milenial dan gen z.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Survei LSJ Head to Head Dua Paslon:Prabowo-Gibran 52,8%, Ganjar-Mahfud Md 40,1%Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil riset terbaru mereka salah satunya soal head to head antar bakal pasangan calon yang maju di Pemilu 2024.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕