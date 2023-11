Studio Tui Meluncurkan Koleksi Terbaru Momentum Maiden untuk Perempuan

SETELAH resmi hadir dua tahun lalu, Studio Tui meluncurkan koleksi terbaru bertajuk Momentum Maiden yang dipersembahkan untuk perempuan dari berbagai kalangan.

Founder Studio Tui, Jos Vanessa Marsya, mengatakan Momentum Maiden ditujukan bagi perempuan dari segala usia, segala peran baik itu ibu rumah tangga, ibu pekerja, maupun wanita karier dan sebagai bentuk upaya mengapresiasi pencapaian perempuan masa kini yang kian berkembang Acha, sapaan karib Jos Vanessa, mengatakan sumber inspirasi koleksi ini adalah transformasi perempuan di mana para perempuan era modern dituntut berdaya, mampu menyeimbangkan waktu dan energi demi memenuhi produktivitas di kehidupan pekerjaan maupun keluarga, fenomena yang semakin umum terjadi. "Saat ini tentulah banyak contoh perempuan seperti itu di tengah-tengah kita dengan meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-hak mereka didukung dengan kemajuan teknologi. Kami sangat menghargai dan ingin pula menjadikan koleksi ini sebagai cerminan masa," ujar Acha dalam keterangannya yang diterima Rabu (15/11

