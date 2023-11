Strategi Surveyor Indonesia Pacu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten se-Indonesia

Dalam memberikan penilaian tersebut, PTSI pun bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Bappenas, APKASI, dan KPPOD. Direktur Utama PTSI, M. Harris Witjaksono menjelaskan, terdapat 10 Kabupaten dari 103 kabupaten, yang program-programnya masuk dalam penilaian pembangunan berkelanjutan. Kesepuluh Kabupaten itu antara lain yakni Kabupaten Bandung, Bogor, Bantul, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, dan Sinjai.

"Ini bisa juga digunakan oleh badan-badan usaha, salah satunya BUMN, dalam konteks kita membuat program, disebut sebagai program matching. Yakni antara pemerintah kabupaten dan kota serta target-target dalam penyusunan TJSL," kata Harris.

Sebagai informasi, nantinya masing-masing Kabupaten akan menampilkan program unggulan SDG's mereka, yang akan diuji lebih dalam oleh panelis yang mewakili pentahelix pencapaian SDG's. Penjurian I-SIM For Regencies akan menjadi bagian dariAction Awards (SDGs Award) kategori Pemerintah Daerah, yang akan disampaikan pada acara SDG's Annual Conference pada 5-7 November 2023 di Yogyakarta oleh Kementerian PPN/Bappenas. headtopics.com

