Stasiun Dukuh Atas Ramai, Waktu Tunggu LRT Jabodebek 15 Menit

(CNN Indonesia/Safir Makki).Waktu tunggu kereta berkisar 15 menit hingga 30 menit. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada pukul 08.45 WIB, kereta menuju Stasiun Jatimulya tiba pukul 09.00 WIB. Sedangkan kereta menuju Stasiun Harjamukti dijadwalkan tiba pukul 09.12 WIB.

Saat menunggu kereta datang, mayoritas penumpang tampak fokus dengan handphone mereka masing-masing. Ada juga sejumlah penumpang yang menanyakan waktu kedatangan kereta kepada penumpang.Saat di dalam kereta, tampak sejumlah bangku kosong tidak terisi oleh penumpang. Namun, ada juga penumpang yang memang memilih berdiri meski tersedia kosong. Mayoritas penumpang yang berdiri tampak hanya menuju stasiun dekat, seperti hanya berjarak satu atau dua stasiun dari stasiun awal mereka naik.

Lalu, gangguan pintu kereta yang tak bisa menutup dan listrik yang padam di Stasiun Halim pada Rabu (30/8). Teranyar, LRT Jabodebek juga membatalkan 28 perjalanan lantaran perawatan sejumlah sarana kereta api (KA) pada Rabu (18/10). headtopics.com

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan saat ini pihaknya pun telah melakukan perawatan pada sejumlah trainset LRT. Ia mengatakan saat ini LRT hanya mengoperasikan 9 dari 16 trainset yang ada.

