Starlink Services Indonesia Siap Hadir di Indonesia

Pendirian badan hukum PT Starlink Services Indonesia telah selesai dilakukan. Izin penyelenggara jasa internet dan izin prinsip penyelenggara jaringan tetap berbasis satelit/VSAT masih dalam proses. Investor asing dapat menanamkan modalnya di sektor telekomunikasi berbasis satelit di Indonesia.

