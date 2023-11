Starbucks Indonesia Menyatakan Tidak Mendukung Tindakan Kebencian dan Kekerasan

Gerakan untuk memboikot produk-produk asal perusahaan yang terafiliasi dengan Israel semakin mengemuka, termasuk di Indonesia. Produk yang menjadi sasaran adalah yang diproduksi perusahaan asal Israel maupun perusahaan yang dianggap pro dengan negara tersebut, termasuk di antaranya Starbuck, McDonald's dan Coca-Cola.Dalam pernyataan resminya yang diperbarui Oktober 2023, Starbucks Indonesia menyatakan perusahaan tidak mendukung berbagai tindakan yang mengandung kebencian dan kekerasan.

Pihaknya menyampaikan simpati bagi mereka yang menjadi korban dan terkena dampak akibat aksi keji yang terjadi di Timur Tengah."Kami dengan tegas menyatakan tidak mendukung tindakan yang mengandung kebencian dan kekerasan, sepenuhnya mendukung usaha perdamaian di dunia," tulis Starbucks di laman resminya, dikutip Kamis (16/11/2023). Manajemen juga mengklaim Starbucks dan mantan presiden perusahaan Howard Schultz tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Israel maupun Angkatan Darat Israe

