Srikandi PLN 'Goes to Campus' Ajak Mahasiswa Palembang Menuju Energi Bersih dan Berkelanjutan

Kompas.tvSrikandi PLN UID S2JB menggelar aksi Goes to Campus menyasar mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam event Simposium Nasional Elektro Sriwjaya (SINES) dan Electrical Innovation Contest, Talkshow, and Exhibition (E-ACTION). (Sumber: PLN UID S2JB)- PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) terus berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai layanan kelistrikan dan peran penting PLN dalam kehidupan sehari-hari.

Acara"Srikandi Goes to Campus" menghadirkan tim perwakilan PLN yang memberikan presentasi mengenai berbagai aspek layanan kelistrikan. Salah satu Srikandi Leader PLN UID S2JB, M. A Hamdatul Rovikoh yang menjabat sebagai Manajer Pemasaran sekaligus merupakan Koordinator Working Group Capacity Building Gugus Tugas Srikandi PLN UID S2JB turut terjun langsung di tengah kalangan 280 orang mahasiswa dari berbagai Universitas di Palembang.

Dalam presentasinya Rovikoh menjelaskan tentang kontribusi Srikandi PLN dalam mendukung transisi energi di Indonesia dengan fokus pada pembangunan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). Rovikoh juga menjelaskan bahwa upaya ini merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan energi yang lebih berkelanjutan. headtopics.com

Dalam kesempatan yang sama, Rovikoh memperkenalkan produk inovatif PLN, yaitu Renewable Energy Certificate (REC). Produk ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. Lebih penting lagi, penggunaan REC tidak memerlukan biaya investasi tambahan untuk pembangunan infrastruktur EBT.

“Penggunaan REC dapat membantu perusahaan mempermudah proses pengajuan pendanaan ke bank internasional, perusahaan bisa mengklaim penggunaan EBT dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Rovikoh. headtopics.com

Srikandi PLN UID S2JB juga mengajak peserta untuk mengunduh aplikasi PLN Mobile, yang mempermudah akses dan layanan kelistrikan dalam genggaman. Hasilnya, sebanyak lebih dari 50 persen peserta yang hadir download PLN mobile, membuktikan semangat muda untuk menjadikan kelistrikan lebih efisien.

