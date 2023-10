Southeast Summit Jakarta ’23 Digelar Desember, Ayo Daftarkan Startup Anda

jpnn.com - Southeast Summit Jakarta '23 akan diselenggarakan pada 10 Desember 2023 di M Bloc Space Creative Hall Jakarta.

Ajang bisnis bergengsi ini dirancang khusus untuk memberikan dorongan kuat terhadap munculnya generasi pengusaha baru yang berkomitmen dan fokus pada dampak positif serta pengembangan bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Ketua Penyelenggara Southeast Summit Jakarta '23 Marwajih menekankan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempromosikan bisnis yang bertanggung jawab dan memiliki dampak positif terhadap masyarakat serta lingkungan, yang dikenal sebagai responsible and impactful businesses. headtopics.com

Baca Juga:“Fokus kami tidak hanya pada Return on Investment (ROI), tetapi juga pada Social Return on Investment (SROI),” jelas Marwajih pada konferensi pers dan Kickoff secara daring, Jumat (27/10). Acara ini dirancang untuk menjadi platform di mana bisnis dari berbagai tahapan. Mulai startup yang masih dalam tahap ide hingga bisnis yang telah beroperasi hingga lima tahun, dapat bertemu, berkolaborasi, dan saling berbagi ide.

Kompetisi business pitching akan menjadi salah satu sorotan utama, dengan 300 bisnis dari berbagai sektor industri dari seluruh Indonesia berkesempatan untuk mempresentasikan ide dan solusi inovatif mereka di depan para investor yang berorientasi dampak sosial. headtopics.com

Baca Juga:Sebanyak 30 bisnis terbaik akan terpilih untuk berpartisipasi dalam sesi pitching ini, memberikan mereka kesempatan emas untuk mendapatkan investasi hingga USD 5 juta, tergantung dari kelayakan dan dampak positif bisnis apa yang ditawarkan.

