Sosok Ryeoun Membintangi Drama Korea Twinkling Watermelon yang Sukses

Sosok Ryeoun menjadi sorotan sejak membintangi drama Korea (drakor) Twinkling Watermelon yang belum lama ini tamat pada Selasa, 14 November 2023. Serial dengan total 16 episode ini tayang di kanal tvN setiap Senin dan Selasa. Akhir cerita Twinkling Watermelon disebut sukses dan tamat dengan akhir yang memuaskan sejumlah penonton.

Selain dibintangi Ryeoun, drama yang tayang perdana pada 25 September 2023 ini turut diperankan oleh aktor-aktor populer asal Korea Selatan seperti Seol In A, Choi Hyun Wook, hingga Shin Eun So

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LİPUTAN6DOTCOM »

:

WOW_KEREN: Perubahan Masa Depan Ryeoun Bikin Ending 'Twinkling Watermelon' Banjir PujianEpisode terakhir ' Twinkling Watermelon ' memperlihatkan Ha Yi Chan (Choi Hyun Wook) yang tuli permanen usai ditabrak mobil saat menyelamatkan Ha Eun Gyeol ( Ryeoun ).

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Ryeoun Bandingkan Karakter Lee Do Hyun di '18 Again' dengan Choi Hyun Wook di 'Twinkling Watermelon'Lee Do Hyun dan Choi Hyun Wook sama-sama pernah berperan sebagai ayah Ryeoun versi muda dalam drama yang berbeda. Do Hyun di drama '18 Again', sedangkan Hyun Wook di ' Twinkling Watermelon '.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Shin Eun Soo Gagal Foto Pamitan Buat 'Twinkling Watermelon' Gara-Gara KueSebelum berpose untuk foto pamitan ‘ Twinkling Watermelon ’, Shin Eun Soo terlibat insiden tidak terduga hingga menggagalkan sesi itu. Aktris kelahiran 2002 sampai menangis tapi bukan karena terharu.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Posisi Tangan Ryeoun ke Seol In A Kala Foto Bareng Staf Bikin Salfok Ryeoun membagikan keseruan ketika melakukan photo box bersama staf drama ' Twinkling Watermelon ' pada Selasa (14/11). Dalam potret tersebut, posisi tangan sang aktor ke Seol In Ah membuat salah fokus.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Kontroversi Drama Joseon Exorcist di Korea SelatanDrama Joseon Exorcist mendapat kritik keras dari penonton karena alat peraga dan peristiwa bersejarahnya yang tidak akurat, memicu ketegangan antara Korea Selatan dan stasiun televisi.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Selebriti Korea Memilih Tinggal Bersama OrangtuaBeberapa selebriti Korea memilih untuk tetap tinggal di rumah bersama orangtuanya karena berbagai alasan. Termasuk dapat membantu mereka secara finansial dan memiliki tempat yang nyaman untuk tinggal bersama orang-orang yang mereka cintai dan percayai.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »